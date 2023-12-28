Sabah saatlerinde Türkiye, korkunç bir kazaya uyandı...
Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde sabahın ilk ışıklarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken 59 kişi yaralandı.
7 aracın karıştığı korkunç kazanın ardından olay yeri çalışmaları sürerken, detaylar oryaya çıkmaya başladı.
İddiaya göre, kaza ilk başta hafif ticari aracın önündeki tıra çarpmasıyla meydana geldi.
Otobüs yolcuların arasına daldı
Arkadan gelen Esenyurt Belediyesi'ne ait otobüs hafif ticari araca çarptı, ardından ise bir başka otobüs kazaya karıştı. O esnada yaralanan yolcular otobüslerden can havli ile indi.
Bu sırada arkadan gelen otobüs, yaralanan yolcuların arasına daldığı iddia edildi.
Kazaya karışan Esenyurt Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün cenaze için gittiği Giresun'un Görele ilçesi Yeşildere köyünden döndüğü öğrenildi.
Defin işleminin ardından İstanbul'a dönüşe geçen otobüsün kazaya karıştığı bilgisine ulaşıldı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse’nin talimatıyla olayda 4 savcı görevlendirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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