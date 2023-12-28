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Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Detaylar gelmeye başladı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! Detaylar gelmeye başladı 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 59 kişinin yaralandığı kazayla ilgili detaylar ortaya çıkmaya başlarken, seyir halindeki başka bir otobüsün, yolcuların arasına daldığı iddia edildi.