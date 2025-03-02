İHA
Otoyolun Ankara istikameti Karaabdülbaki köyü mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen panelvan araç ile otomobil çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil eğimli istinat duvarına çıktı.
2 YOLCU YARALANDI
Kazada panelvan araçta yolcu olarak bulunan A.T. ile otomobildeki Ş.Ö. isimli yolcu yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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