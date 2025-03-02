Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Otoyolun Ankara istikameti Karaabdülbaki köyü mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen panelvan araç ile otomobil çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil eğimli istinat duvarına çıktı.

2 YOLCU YARALANDI

Kazada panelvan araçta yolcu olarak bulunan A.T. ile otomobildeki Ş.Ö. isimli yolcu yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.