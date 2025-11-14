Leman karikatür davası: Eser sahibi tahliye edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Leman Dergisi’nin 26 Haziran’da yayımladığı, Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa’yı konu alan karikatür nedeniyle 6 sanığın yargılanmasına İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Aslan Özdemir, Cebrail Okçu, Zafer Aknar ve Ali Yavuz ile sanık avukatları katılırken, tutuklu sanık Doğan Pehlevan SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

SANIK PEHLEVAN: "KARİKATÜR TOPLUMU KIŞKIRTMIYOR"

Doğan Pehlevan, savunmasında karikatürün toplumu kin ve düşmanlığa tahrik amacı taşımadığını belirtti.

Pehlevan, karikatürde Musa Peygamberi’nin temsilinin sıradan bir adam çizimi olduğunu, Hazreti Muhammed’in ise İstiklal Caddesi’nden görülebilecek Arap asıllı birini temsil ettiğini söyledi.

Karikatürün kışkırtıcı değil, barışçıl ve ütopik bir mesaj içerdiğini ifade etti.

Diğer sanıklar ise suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

MAHKEME, PEHLEVAN'I TAHLİYE ETTİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, Doğan Pehlevan’ın tutukluluk süresini dikkate alarak, adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Mehmet Tuncay Akgün hakkında çıkarılan yakalama kararı ise devam ediyor. Pehlevan’ın başka bir suçtan tutuklu olması nedeniyle cezaevinden çıkmayacağı öğrenildi.

İDDİANAMEDE SANIKLARIN SUÇLAMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, sanıklar Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okçu, Doğan Pehlevan, Zafer Aknar ve Mehmet Tuncay Akgün ‘şüpheli’ olarak yer aldı.

İddianamede, karikatürde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa’nın tasvir edilerek bir şehrin üzerine bombalar düştüğü anın gösterildiği, görsellerin halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmeye yönelik olduğu belirtildi. Ayrıca, sanıkların birlikte hareket ettiği ve eseri dergide yayımlamakta fikir birliği içinde oldukları vurgulandı.

PEHLEVAN'A 7 YIL 10 AY HAPİS TALEBİ

Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okçu, Zafer Aknar ve Mehmet Tuncay Akgün için 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenirken,

Doğan Pehlevan için zincirleme suç kapsamında 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edildi.