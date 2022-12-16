Petrol
78.41
-3.45%
Euro
19.8196
-0.01%
Dolar
18.643
0.00%
Altın
1.068
0.31%
Borsa
5189
0.01%
Bitcoin
323.307
-2.49%
BTXN Coin
6.34
21.68%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Levent'te yangının çıktığı işletmenin sahibi: Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı

    Alışveriş merkezindeki bir dükkanın çatı katında başlayan yangın kontrol altına alınırken çalışma sırasında söz konusu işletmenin sahibi AVM yönetimini suçlayarak, "Zaten istenmiyorum ben" dedi.
    • 16.12.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 16:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Levent'te yangının çıktığı işletmenin sahibi: Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı

    İstanbul'un en işlek bölgelerinden biri olan Levent'te bugün yangın paniği yaşandı.

    Alışveriş merkezinin çatı katında başlayan yangın büyük korkuya neden oldu.

    Tahliye işlemi kısa sürede tamamlanırken, yangın da 1 saatte kontrol altına alındı.

    Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya açıklamalarda bulundu.

    İHA'nın aktarımına göre; Kaya, AVM girişinin sol üst kısmındaki dükkanın çatısının yandığını belirtti.

    "Zaten istenmiyorum ben"

    Konuya ilişkin bir açıklama da söz konusu dükkanın işletmecisi Burak Karabacak'tan geldi.

    AVM yönetimini suçlayan Karabacak, “Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı. Son zamanlarda çık diyorlardı bana. Ben 20 milyon liradan fazla harcadım. Ben İstanbul’un en güzel gece kulübünü açtım oraya. Dükkanın 7 ay tadilatıyla uğraştım. 2 ay açık tuttum. 2 ayın sonunda her gün benim dükkanıma zabıtayla adam yolladılar. Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Miroğlu tarafından organize edilmiş bütün site sakinleri benim dükkanıma her gün zabıtayla adam yolladı.

    Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Mantıklı geliyor mu size neden alışveriş merkezinin sadece orası yanıyor, zaten istenmiyorum ben. Dükkanım 2 aydır mahkemece mühürlü zaten. İçeri beni bile sokmuyorlar. Ben zaten alışveriş merkezinin yönetiminden şikayetçiyim. Her şeyim gitti benim şu an kül oldu.” dedi.

    Levent'te yangının çıktığı işletmenin sahibi: Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı VİDEO

    Levent te yangının çıktığı işletmenin sahibi: Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı #1

    Dükkanına girmek istedi

    Öte yandan işletme sahibi Burak Karabacak ve arkadaşı dükkanına girmek istedi. "Benim işletmem, benim ekmeğim burası." diye isyan eden adamı, polis ekipleri sakinleştirdi.

    Levent te yangının çıktığı işletmenin sahibi: Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı #2

    Levent te yangının çıktığı işletmenin sahibi: Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı #3


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Denizli'de uyuşturucuyla yakalanan firari, gazetecilere küfür etti
    3. Sayfa

    Denizli'de uyuşturucuyla yakalanan firari, gazetecilere küfür etti

    2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı sonuçları açıklandı
    Eğitim

    2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı sonuçları açıklandı

    Görüş Bildir