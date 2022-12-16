Alışveriş merkezindeki bir dükkanın çatı katında başlayan yangın kontrol altına alınırken çalışma sırasında söz konusu işletmenin sahibi AVM yönetimini suçlayarak, "Zaten istenmiyorum ben" dedi.

İstanbul'un en işlek bölgelerinden biri olan Levent'te bugün yangın paniği yaşandı.

Alışveriş merkezinin çatı katında başlayan yangın büyük korkuya neden oldu.

Tahliye işlemi kısa sürede tamamlanırken, yangın da 1 saatte kontrol altına alındı.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya açıklamalarda bulundu.

İHA'nın aktarımına göre; Kaya, AVM girişinin sol üst kısmındaki dükkanın çatısının yandığını belirtti.

"Zaten istenmiyorum ben"

Konuya ilişkin bir açıklama da söz konusu dükkanın işletmecisi Burak Karabacak'tan geldi.

AVM yönetimini suçlayan Karabacak, “Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı. Son zamanlarda çık diyorlardı bana. Ben 20 milyon liradan fazla harcadım. Ben İstanbul’un en güzel gece kulübünü açtım oraya. Dükkanın 7 ay tadilatıyla uğraştım. 2 ay açık tuttum. 2 ayın sonunda her gün benim dükkanıma zabıtayla adam yolladılar. Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Miroğlu tarafından organize edilmiş bütün site sakinleri benim dükkanıma her gün zabıtayla adam yolladı.

Yangının neden çıktığını bilmiyorum. Mantıklı geliyor mu size neden alışveriş merkezinin sadece orası yanıyor, zaten istenmiyorum ben. Dükkanım 2 aydır mahkemece mühürlü zaten. İçeri beni bile sokmuyorlar. Ben zaten alışveriş merkezinin yönetiminden şikayetçiyim. Her şeyim gitti benim şu an kül oldu.” dedi.

Levent'te yangının çıktığı işletmenin sahibi: Dükkanımı alışveriş merkezi yaktı VİDEO



Dükkanına girmek istedi

Öte yandan işletme sahibi Burak Karabacak ve arkadaşı dükkanına girmek istedi. "Benim işletmem, benim ekmeğim burası." diye isyan eden adamı, polis ekipleri sakinleştirdi.