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    Liseli genç babasını öldürdü

    Osmaniye’de oğlu tarafından vurulan 66 yaşındaki şahıs, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 02.05.2020 - 09:53
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    Liseli genç babasını öldürdü

    Osmaniye’nin Düziçi ilçesine 25 kilometre mesafedeki Yeşilyurt Mahallesi'nde 17 yaşındaki lise 11'inci sınıf öğrencisi S.A., evde bilinmeyen bir nedenle 66 yaşındaki babası E.A. ile tartıştı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, babası E.A’yı av tüfeğiyle arkadan vurdu.

    GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerinde hayatını kaybeden babanın cenazesi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı.

    Babasını vurarak öldüren S.A. ise gözaltına alındı.

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