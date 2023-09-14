Lucifer lakaplı Kaan Alkan dolandırıcılık suçlamasıyla hakim karşısında Fenomen ve ‘Lucifer’ lakaplı Kaan Alkan, ‘dolandırıcılık’ suçundan 7,5 yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Alkan savunma öncesi basın mensuplarını istemeyince hakim kendisini tanımadığını söyledi.

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İHA

Sosyal medya fenomeni ve ‘Lucifer’ lakaplı Kaan Alkan’ın, ‘dolandırıcılık’ suçundan 7,5 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Kaan Alkan ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık Alkan, mesleğinin YouTuber olduğunu ve aylık kazancının 50 ile 100 bin lira olduğunu söyledi.

Basının dışarı çıkmasını istedi

Savunmasına başlamadan önce Alkan, hakime basın mensuplarını işaret ederek ‘Basın burada olmak zorunda mı?’ diye sordu.

Hakim sebebini sordu ve sanığa kendisini tanımadığını söyledi. Daha sonra sanık Alkan, ‘’Beni tanıyacaksınız, tüm dünya tanıyacak. Ben tanınan biriyim, sosyal medyada yanlış aktarılabiliyor bu yüzden basının dışarı alınmasını isterim.’’ şeklinde yanıt verdi. Bunun üzerine hakim, ‘Ben seni tanımıyorum, basının dışarı çıkarılmasına gerek yok.’’ şeklinde yanıt verdi.

"Onları tanımadığım için beni de şikayet etmiş"

Savunmasına başlayan Alkan, ‘’Yurt dışında bir firmada göz rengimi değiştirmiştim. Daha sonra bu firma Türkiye’de de açılmış. Benim fotoğraflarımı izinsiz kullanmışlar ve kendileri yapmış gibi paylaşmışlar. İnsanlar bana yazmaya başladı nasıldı diye. Sonra müşteki benimle buluşmak istedi, bana gözlerimi nerede yaptırdığımı sordu. Yurt dışında yaptırdığımı söyledim. Sonra benden şarj makinesi almamı istedi, yardımcı oldum. Kendisinden bunun için 100 euro aldım. Bana yurt dışına çıkamadığını, vizesi olmadığını söyledi. O yüzden Türkiye’de yaptırmak istediğini söyledi. Kendisi yaptırmış ve memnun kalmamış, oradakilerin isimlerine de ulaşamamış. Bana sordu, ona firmayı tanımadığımı, bahsettiği kişileri tanımadığımı söyledim. Onları tanımadığım için beni de şikayet etmiş. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum.’’ dedi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi.

Duruşma ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, müştekinin ifadesinin alınması için adresinin öğrenilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından basın mensuplarına konuşan Alkan, "Hakimler, savcılar, avukatlar ve polisler gerçekten çok değerli bir şekilde işlerini yapıyorlar. Onlara hep saygılı davranmamız lazım. Onlara karşı saygılı olmamız lazım. Onlara karşı işlerini yaptıkları için saygılı davranmamız lazım, seviyorum sizi." ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kaan Alkan’ın ‘dolandırıcılık’ suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)