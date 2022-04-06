Mahra'nın babası: Sokakta başıboş köpek kalmayana kadar mücadele edeceğim

Başıboş köpeklerden kaçarken kamyon altında kalan ve hastanede vefat eden Mahra’nın babası Murat Pınar, mücadelesini sokakta başıboş köpek kalmayana kadar sürdüreceğini söyledi.

Antalya’nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde, 5 Mart'ta başıboş köpeklerden köpeklerden kaçmak isterken yoldan geçen kamyonun altında kalan Mahra Melin Pınar, henüz 10 yaşındayken tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 28 Mart'ta günü yaşama veda etti.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan olay sonrası minik Mahra’nın mezar taşı, ‘kanatlı melek’ şeklinde yapılıp üzerine fotoğraf asıldı.

‘Kalbimizdesin’ yazılan Mahra Melin'in mezarının ortası da kalp şeklinde inşa edildi. Mahra’nın mezarına çiçek bırakan arkadaşları, "Mahra Melin seni çok seviyoruz", "Seni hiçbir zaman unutmayacağız" notlarını da bıraktı.

OKUL SERVİSİNDEKİ KOLTUĞU, BOŞ BIRAKILDI

Mahra’yı okuluna götüren servi şoförü ise, onun oturduğu koltuğa fotoğraflarını ve çiçekler koydu.

Acılı aile, Mahra’nın boş kalan yatağına en sevdiği oyuncaklarını, maskesini, şapkasını yerleştirdi.

BABA PINAR, MÜCADELE BAŞLATTI

Annesi Derya Pınar her gece kızının yatağında oyuncaklarıyla uyurken, baba Murat Pınar bir çocuğun daha köpeklerden zarar görmemesi için mücadele başlattı.

Bir taraftan hukuki süreç sürdürülürken, aileye sanat dünyasından da destek geldi. Yeşim Salkım ve Yıldız Tilbe başta olmak üzere, bazı sanatçılar da aileye destek oldu.

“MASAJ YAPARAK UYANDIRMAYA ÇALIŞTIM”

Kızının eşyalarına dokunarak gözyaşı döken anne Pınar, Mahra'yı tedavi gördüğü süreçte belki tepki verir, kan dolaşımı olur diye masaj yaparak uyandırmaya çalıştığını dile getirdi.

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TBMM GÜNDEMİNE GİRMESİNİ İSTEDİ

Mahra'nın fotoğraflarını çalışma masasına koyan Pınar, yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Yatağında çok sevdiği oyuncağı Layla Roza ile diğer oyuncakları yatıyor. Layla Roza'ya kendi kıyafetlerini giydiriyordu. Bebekliğinden bu yana çok sevdiği Mia isimli küçük kedisini çantasına koyar, okula da götürürdü."

Pınar, başıboş köpeklerle ilgili sorunun TBMM'nin gündemine girmesini istediklerini söyledi.

“SALDIRAN KÖPEKLERİ BESLEYİP, SEVENLERDEN BİRİ BENDİM”

Hayvanların sokaklarda güvenli olmayan ortamlarda zarar gördüğünü dile getiren Pınar, şunları kaydetti:

"Kaza olduğu güne kadar Mahra'ya saldıran köpekleri besleyip, sevenlerden biri bendim. Soğukta üşüyorlar diye battaniye indirmiştim. Hiçbir zaman onlardan zarar göreceğimi düşünmemiştim. Kediyle köpekle büyüdüm, hayvansever bir aileyiz. Çocuklarımı da hayvan sevgisiyle büyüttüm.





“KORKMAYIN KÖPEKLER BİR ŞEY YAPMAZ DİYORDUM”

Mahra, kedileri, köpekleri çok severdi. 'Korkmayın köpekler bir şey yapmaz.' diyordum. Böyle bir tehlike olduğunun farkında değildim. Başka çocukların, insanların canı yanmasın."

“SAHİPSİZ KÖPEKLER YÜZÜNDEN KİMSE ÇOCUKLARINI VİTRİNE KALDIRMAYACAK”

Televizyon programlarına bağlanarak, neler yapılabileceği yönünde fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Pınar, 8 ve 1,5 yaşında iki çocuğunun daha olduğunu belirterek, "Çocuklarım için başka çocuklar için mücadele etmek zorundayım. Sosyal medyadan çok tahrik ediyorlar. Kayıt altına aldık, suç duyurusunda bulunacağız. Sahipsiz köpekler yüzünden kimse çocuklarını vitrine kaldırmayacak.





“MAHRA TAHRİK ETMEDİ, AÇ DA DEĞİLLERDİ AMA SALDIRDILAR”

Enerjimizi hayvanların güvenli ortamlarda, mutlu şekilde yaşamaları için harcayalım. O köpekleri Mahra tahrik etmedi, aç da değillerdi ama saldırdılar." dedi.

“SOKAKLARDA BAŞIBOŞ KÖPEK KALMAYANA KADAR MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM”

Baba Murat Pınar, 17 Nisan'ın kızının doğum günü olduğunu, odasına onu kaybettikten 9 gün sonra girebildiğini, kızını çok özlediğini belirterek, "Kızımın davası sürüyor. İlgili yerlere ayrı ayrı davalar açılacak. Sürecimiz devam edecek, asla arkasını bırakmayacağım. Sokaklarda başıboş köpek kalmayana kadar mücadelemi sürdüreceğim. Kızıma vefat etmeden önce söz verdim." dedi.

“YEŞİL SALKIM, YILDIZ TİLBE İLE SÜREKLİ GÖRÜŞÜYORUZ”

Mahra'nın atletizmde iyi bir sporcu olmak istediğini belirten Pınar, "Kızım sen meleksin sadece kanatların yok.' diyordum. Her sabah kalkar yanımıza gelirdi, 'Güneşim hoş geldin kanatların çıkmamış.' derdim. Şimdi kanatlı bir melek oldu. Rabb'im ona görev verdi, yanına aldı. Başka melekler ölmesin diye çocuklar güvenli sokaklarda rahatlıkla oynayabilsin diye mücadele ediyorum. Sanatçılar da arıyor, Yeşil Salkım, Yıldız Tilbe ile sürekli görüşüyoruz. Mahra'ya söz verdiler, bu sorun çözülene kadar peşini bırakmayacağız dediler." değerlendirmesinde bulundu.