Mahsun Kırmızıgül, film davasını kazandı Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun oğlu Volkan Topal’ın, ‘Prestij Meselesi’ filminde babasının itibarını zedelediği iddiasıyla Mahsun Kırmızıgül’e açtığı davada mahkeme, filmin durdurulmasına ilişkin tedbir talebinin reddine hükmetti.

İHA

Müzik kariyerine kısa bir mola vererek ekrana yönelen Mahsun Kırmızıgül, ‘Prestij Meselesi’ filmiyle izleyicinin karşısına çıktı.

Ancak film, mahkemelik oldu.

Dava açtı

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun ilk eşinden olan büyük oğlu Volkan Topal, babasının itibarının zedelendiği ve manevi haklarının ihlal edildiği iddiasıyla filmin durdurulması için Mahsun Kırmızıgül'e ve yapımcı şirkete dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından görevsizlik kararı verilerek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilen tedbir talepli dava, karara bağlandı.

Kaybetti

Kararını açıklayan mahkeme, Volkan Topal'ın tedbir talebinin reddine hükmetti.

Mahkemenin gerekçeli kararında ise henüz gerçekleşmemiş ve gerçekleşmesi muhtemel olaylara yönelik ihtiyati tedbir kararının verilemeyeceği, davacı Volkan Topal’ın talep dilekçesindeki hususların yargılamayı gerektirip, ispatının da bulunmadığı gerekçesiyle tedbir talebinin reddine karar verildiği aktarıldı.

Böylece Kırmızıgül, film davasından kazançlı çıktı.