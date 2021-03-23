Malatya polisi 1234 litre sahte içki ele geçirdi

Bağ evine düzenlenen operasyonda 1234 litre sahte içki ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki satışı ve imalatı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen bir bağ evine operasyon düzenledi.

1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Evde yapılan aramada varil, damacana ve pet şişelerde 1234 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi. Suç unsuru malzemelere el konulurken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.