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- Malatya polisi 1234 litre sahte içki ele geçirdi
Malatya polisi 1234 litre sahte içki ele geçirdi
Bağ evine düzenlenen operasyonda 1234 litre sahte içki ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 23.03.2021 - 09:22
- Güncelleme : 23.03.2021 - 09:51
Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki satışı ve imalatı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen bir bağ evine operasyon düzenledi.
1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Evde yapılan aramada varil, damacana ve pet şişelerde 1234 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi. Suç unsuru malzemelere el konulurken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.