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    Malatya polisi 1234 litre sahte içki ele geçirdi

    Bağ evine düzenlenen operasyonda 1234 litre sahte içki ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 23.03.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 09:51
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    Malatya polisi 1234 litre sahte içki ele geçirdi

    Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki satışı ve imalatı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

    Ekipler, belirlenen bir bağ evine operasyon düzenledi.

    1 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Evde yapılan aramada varil, damacana ve pet şişelerde 1234 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi. Suç unsuru malzemelere el konulurken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

    Malatya polisi 1234 litre sahte içki ele geçirdi #1

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