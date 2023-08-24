Malatya sallandı! 5 büyüklüğünde deprem...

Türkiye, 6 Şubat tarihinde büyük felaketi yaşadı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelerek 11 ili vuran depremlerin izleri silinmeye çalışılıyor.
Tüm deprem kentlerinde hummalı çalışma devam ederken, Malatya yeniden sallandı.
Deprem paniği yaşandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.35'te Malatya’da 5.0 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını açıkladı. Depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.
Vatandaşlar sokağa indi
Çevre illerden de hissedildiği belirtilen deprem, Malatya'da paniğe sebep oldu.
Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da hissedildi.
Depremin etkisiyle bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar katıldığı canlı yayında depremle ilgili bilgi aktardı.
"Büyük şiddetle sallandık"
Çınar şu cümleleri aktardı;
Yine sallandık büyük bir şiddetle. Merkeze yakın bir deprem şehir merkezimizi etkiledi. Son günlerde artçı sarsıntılar arttı ama şu an itibarıyla saha taraması yapıyoruz bilgilere göre olumsuz bir durum bize henüz yansımadı.
Saha tarama çalışmaları başladı
Bir diğer yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise durum hakkında Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;
Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35’te 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.