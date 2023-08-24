Malatya sallandı! 5 büyüklüğünde deprem... Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı sonrası saha taramalarının başladığı aktarılıyor.

ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat tarihinde büyük felaketi yaşadı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelerek 11 ili vuran depremlerin izleri silinmeye çalışılıyor.

Tüm deprem kentlerinde hummalı çalışma devam ederken, Malatya yeniden sallandı.

Deprem paniği yaşandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.35'te Malatya’da 5.0 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını açıkladı. Depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

Vatandaşlar sokağa indi

Çevre illerden de hissedildiği belirtilen deprem, Malatya'da paniğe sebep oldu.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da hissedildi.

Depremin etkisiyle bazı vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar katıldığı canlı yayında depremle ilgili bilgi aktardı.

"Büyük şiddetle sallandık"

Çınar şu cümleleri aktardı;

Yine sallandık büyük bir şiddetle. Merkeze yakın bir deprem şehir merkezimizi etkiledi. Son günlerde artçı sarsıntılar arttı ama şu an itibarıyla saha taraması yapıyoruz bilgilere göre olumsuz bir durum bize henüz yansımadı.

Saha tarama çalışmaları başladı

Bir diğer yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise durum hakkında Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;