Malatya'da 18’inci yüzyıla ait yarı otomatik tabanca ele geçirildi

Alman menşeli 18’inci yüzyıla ait üzerinde tarihi Arapça harf ve rakamlar yazılı tarihi eser olarak değerlendirilen 1 adet yarı otomatik tabancaya el konulurken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser niteliği bulunduğu değerlendirilen bir adet tabancanın kentte satılmaya çalışıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Alman menşeli üzerinde tarihi Arapça harf ve rakamlar yazılı 18’inci yüzyıla ait tarihi eser olarak değerlendirilen 1 adet yarı otomatik tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili H.B.G. gözaltına alındı.

TÜTÜN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Konuyla ilgili olarak Müze Müdürlüğü görevlileri ve Cumhuriyet Savcılığınca, soruşturma başlatıldı.

Öte yandan tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan bir başka çalışmada Çöşnük Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ve iş yerine ait müştemilatta yapılan aramalarda, 10 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 20 bin 400 adet boş makaron, 990 deste sigara kağıdı ele geçirilirken, şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.