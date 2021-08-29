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    Malatya'da 19 yaşındaki genç gölette boğuldu

    Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için gölete giren 19 yaşındaki genç, boğularak hayatını kaybetti. Gencin ölümü sonrası inceleme başlatıldı.
    • DHA
    • 29.08.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 29.08.2021 - 09:07
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    Malatya'da 19 yaşındaki genç gölette boğuldu

    19 yaşında olduğu ileri sürülen Ali Şahin, arkadaşları M.Ç., D.Ç ve İ.Ç. ile birlikte serinlemek için Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde bulunan Orduzu Pınarbaşı Göleti’ne girdi.

    Bir süre sonra Ali Şahin gözden kaybolurken, arkadaşları durumu polis sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

    YARIM SAATTE BULUNDU

    Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri gölette tarama çalışması başlattı.

    Yaklaşık 30 dakika süren çalışmalar sonrasında Ali Şahin'e ulaşılırken, hazır bekleyen sağlık ekiplerince bir süre kalp mesajı yapılan genç, daha sonra Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

    Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen talihsiz genç kurtarılamadı.

    Malatya'da 19 yaşındaki genç gölette boğuldu ViDEO

    ARKADAŞLARI POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

    Ali Şahin'in cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, beraberinde gölete giren arkadaşları M.Ç., D.Ç ve İ.Ç., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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