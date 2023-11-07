İHA
Saat 20.15 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı girişinde, iki otomobil ile bir hafif ticari araç dikkatsizlik sonucu kavşakta çarpıştı.
1'i bebek 5 kişi yaralandı
Kazada ortalık savaş alanına dönerken, ilk belirlemelere göre 1’i bebek 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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