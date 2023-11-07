Malatya'da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1’i bebek 5 kişi yaralandı.

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İHA

Saat 20.15 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Alparslan Türkeş Bulvarı girişinde, iki otomobil ile bir hafif ticari araç dikkatsizlik sonucu kavşakta çarpıştı.

1'i bebek 5 kişi yaralandı

Kazada ortalık savaş alanına dönerken, ilk belirlemelere göre 1’i bebek 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)