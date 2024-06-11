Malatya'da 72 saatlik kamera görüntüsü izleyerek hırsızları yakaladılar Battalgazi ilçesinde bir evde yaşanan hırsızlık olayı sonrası polis ekipleri, 71 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızları kısa sürede yakalandı.

İHA

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesi'nde bir evden yaşanan hırsızlık olayı sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin inceleme başlatan ekipler, bölgede bulunan güvenlik kameralarında 72 saatlik görüntü kaydını izleyerek 3 şüpheliyi tespit etti.

3 kişi yakalandı

Yapılan operasyon ile 3 şahıs, 150 bin TL değerinde olan ev eşyası, elektrikli motosiklet ve bir adet pompalı tüfek ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerde M.N. ve E.Ö. tutuklanarak cezaevine konulurken H.K. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)