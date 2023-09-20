Malatya’da ağır hasarlı binanın duvarı çöktü: 1 ölü Doğanşehir ilçesinde bir kişi, depremde yıkılan evinden bağımsız bir alanda bulunan eklentilerde çalışma yaparken, çöken duvarın altında can verdi.

İHA

Saat 16.00 sıralarında Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Karaterzi Mahallesi’nde, 6 Şubat depremlerinde evi yıkılan Ali Gürel (66), yıkılan evden bağımsız ağır hasarlı lavabo bölümünde çalışma yaparken, çöken duvarın altında kaldı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Gürel’in cenazesi olay yerinde yapılan işlemlerinin ardından Akçadağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)