DHA
Türkiye depremlerle mücadele ediyor...
Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma sebep oldu.
Yaşanan depremlerin ardından binlerce bina enkaza uğradı.
Enkaz kentlerin başında gelen Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kepçe binanın altında kaldı
Kentte ağır hasar alan 4 katlı binanın yıkımına, bugün başlandı.
Yıkım sırasında bina, kepçenin üzerine yıkıldı.
Binanın çökmesi ile toz bulutu oluşurken, kepçe daha sonra enkazdan çıkarıldı.
O anlar kaydedildi
Binanın yıkıldığı anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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