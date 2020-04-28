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    Malatya'da aile içi silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

    Akçadağ ilçesinde aile içi çıkan kavgada bir kişi, annesi, kardeşi ve yengesini silahla vurarak yaraladı.
    • İHA
    • 28.04.2020 - 19:25
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    Malatya'da aile içi silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

    Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde aile içi bir konudan dolayı yaşanan tartışmanın ardından A.K. tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu F.K.(82), K.K.(39) ile F.K. yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    BİRİNİN DURUMU AĞIR

    İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan F.K.(82), K.K.(39) Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, durumu ağır olan F.K. ise Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

    JANDARMA KISA SÜREDE YAKALADI

    Olayın gerçekleştiği bölgeyi çembere alan jandarma ekipleri, olayın şüphelisi A.K.'yı olayda kullandığı suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.

    Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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