Malatya'da arazi kavgası! Yeğenini tüfekle öldüren amca tutuklandı Malatya'nın Pütürge ilçesinde dün, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 42 yaşındaki yeğeni Çetin Gören'i tüfekle vurarak öldüren 66 yaşındaki Celal Gören, tutuklandı.

DHA

Malatya'da aile içinde çıkan arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı..

Dün sabah saatlerinde ilçenin kırsal Pazarcık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Çetin Gören ile amcası Celal Gören arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Tüfekle yeğenine ateş etti

Celal Gören, yanında bulundurduğu tüfekle yeğenine ateş etti. Çetin Gören, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çetin Gören'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Celal Gören ise jandarma ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Çetin Gören'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Amca tutuklandı

Gözaltına alınan Celal Gören ise sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Celal Gören'in karakoldaki ifadesinde, "Çetin ile arazi anlaşmazlığımız vardı, aramızda kavga çıktı, ben de o sinirle tüfeği çektim, vurdum" dediği belirtildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)