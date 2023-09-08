Malatya'da aynı rögar kapağı 2 kez çalındı! O anlar kameralara yansıdı Depremin vurduğu kentte hasarlı binaların yıkımı hız kesmeden sürüyor. Hurdacılar da bölgedeki hurdaları toplarken gözüne kestirdikleri rögar kapağını çaldı. Ekiplerin yerine yenisini koyduğu kapak farklı tarihlerde bir kez daha çalındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Hırsızlar için zaman ve mekan fark etmiyor... Bu kez olayın adresi Malatya. Yaşanan olay ise alışılmışın dışında... Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Rögar kapağı hedef oldu Yıkımı gerçekleşen binaların enkazından kalan hurdaları toplayan hurdacılar, Niyazi Mısri Mahallesi'ndeki rögar kapağını hedef aldı. Sabah saatlerinde geldikleri bölgeden kapağı çalan hırsızlar ekipleri harekete geçirdi. Yeni rögar kapağını da çaldılar Bunun üzerine belediye ekipleri ise yeni bir rögar kapağını yerine koydu. Ardından başka hurdacılar, yine aynı yerdeki rögar kapağını yerinden sökerek, çaldı. Çevredeki esnaf da karakola giderek suç duyurusunda bulundu. O anlar kamerada Hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 kişinin rögar kapağını söküp el arabasıyla bölgeden uzaklaştıkları, farklı bir tarihte, yine aynı yerde yeni konulan rögar kapağının da başka hurdacılar tarafından sökülerek, çalındığı görüldü. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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