Malatya'da bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

İHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda M.N.S ve H.E.H., aldıkları bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

1 GÖZALTI

Olaya karıştığı değerlendirilen 1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.