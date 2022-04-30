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    Malatya'da bıçaklı satırlı kavga

    Malatya'da husumetli iki gencin satırlı bıçaklı kavgasında 1 kişi ağır yaralandı.
    • 30.04.2022 - 00:30
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    Malatya'da bıçaklı satırlı kavga

    20.00 sularında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’nde meydana gelen aralarında daha önceden husumet bulunan S.K. (22) ile M.E. (20) Kenan Işık Caddesi üzerinde karşılaştı.

    1 kişi ağır yaralandı

    Karşılaşma sonrası ikili arasında tartışma çıkarken, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda karın bölgesine bıçak darbesi alan S.K. yaralandı.

    Şüpheli şahsın olay yerinden kaçarak uzaklaştığı olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Şüpheli gözaltına alındı

    Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı S.K. ameliyata alınırken, ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından şüpheli M.E. yakalanarak gözaltına alındı.

    Bölgede inceleme yapan ekipler, olayda kullanılan birer adet satır ile bıçağı bir evin duvar kenarına gizlenmiş vaziyette buldu. Hastanede tedavisi süren S.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

    Malatya da bıçaklı satırlı kavga #1

    Malatya da bıçaklı satırlı kavga #2

    Malatya da bıçaklı satırlı kavga #3


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