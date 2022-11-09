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- Malatya'da bindiği salıncağın ipi boynuna dolanan çocuk kurtarılamadı
Malatya'da bindiği salıncağın ipi boynuna dolanan çocuk kurtarılamadı
Darence ilçesinde salıncağa binen 11 yaşındaki A.K.'nin boynuna ip dolandı. Hastaneye kaldırılan minik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
- 09.11.2022 - 12:06
- Güncelleme : 09.11.2022 - 12:19
Malatya'daki minik çocuk adeta dehşeti yaşadı.
Darence ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki A.K., salıncağa binmek istedi.
Bu sırada salıncağın ipi, A.K.'nin boynuna dolandı.
Acı içerisinde can çekişen çocuğu görenler, harekete geçti. A.K. acil şekilde hastaneye kaldırıldı.
Hastanede hayatını kaybetti
Tedavi altına alınan talihsiz çocuk, doktorların yoğun müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak can verdi.
Otopsi işlemeleri tamamlanan çocuğun cenazesi, Ayvalı Mahallesindeki mezarlıkta defnedilirken savcılık, olayla ilgili inceleme başlattı.