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    Malatya'da bindiği salıncağın ipi boynuna dolanan çocuk kurtarılamadı

    Darence ilçesinde salıncağa binen 11 yaşındaki A.K.'nin boynuna ip dolandı. Hastaneye kaldırılan minik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
    • 09.11.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 12:19
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    Malatya'da bindiği salıncağın ipi boynuna dolanan çocuk kurtarılamadı

    Malatya'daki minik çocuk adeta dehşeti yaşadı.

    Darence ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki A.K., salıncağa binmek istedi.

    Bu sırada salıncağın ipi, A.K.'nin boynuna dolandı.

    Acı içerisinde can çekişen çocuğu görenler, harekete geçti. A.K. acil şekilde hastaneye kaldırıldı.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Tedavi altına alınan talihsiz çocuk, doktorların yoğun müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak can verdi.

    Otopsi işlemeleri tamamlanan çocuğun cenazesi, Ayvalı Mahallesindeki mezarlıkta defnedilirken savcılık, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Malatya da bindiği salıncağın ipi boynuna dolanan çocuk kurtarılamadı #1

    Malatya da bindiği salıncağın ipi boynuna dolanan çocuk kurtarılamadı #2

    Malatya da bindiği salıncağın ipi boynuna dolanan çocuk kurtarılamadı #3


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