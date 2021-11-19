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    Malatya'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşinin evini silahla bastı

    Malatya'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşinin evini pompalı tüfekle bastı. Özel Harekat polisleri, ei ablukaya aldı.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 18:34
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    Malatya'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşinin evini silahla bastı

    Malatya'da bir şahıs, boşanma aşamasındaki eşinin evine pompalı tüfekle baskın düzenledi. Özel Harekat polisleri tarafından ev abluka altına alındı. Ekipler, kadın ve çocuklara ulaşmaya çalışıyor.

    Malatya'da boşanma aşamasında olan Hamza U. isimli şahıs, eşinin ikametine pompalı tüfekle baskın düzenledi.

    ÖZEL HAREKAT EVİ ABLUKAYA ALDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen özel harekat polisleri tarafından ev abluka altına alınırken, evin çatısında olduğu değerlendirilen şahsı etkisiz hale getirmek için çalışmalar sürüyor.

    Ekipler, kadın ve çocuklara ulaşmaya çalışıyor.

    Malatya da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşinin evini silahla bastı #1

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