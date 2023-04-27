Malatya'da bir şahsın çatı katında cansız bedeni bulundu Malatya Yeşilyurt'ta bir şahsın cesedi yaşadığı apartmanın çatı katında iple asılı halde bulundu.

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi'nde son olarak sabah saatlerinde görülen H.M.T. (54), yaşadığı apartmanın çatı katında iple asılı halde bulundu.

Oğlunun durumu fark ederek polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmasının ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir süredir ailevi sorunları olduğu belirtilen H.M.T.'nin intihar ettiği değerlendirilirken yapılan incelemelerin ardından H.M.T.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.