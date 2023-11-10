Malatya'da borç kavgasında silahlar patladı: 10 yaralı Malatya'da iki aile arasında borç-alacak nedeniyle çıkan tabanca ve tüfekli kavgada 10 kişi yaralandı.

DHA

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Orduzu Vaizpınar Mahallesi'nde aralarında daha önceden borç-alacak nedeniyle husumet bulunan iki aile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda taraflar tüfek ve tabancalarla birbirlerine ateş açtı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

10 yaralı

Kurşunların ve saçmaların hedefi olan Abdulsamet Y., Kutluhan B., Semih Y., Nazif İ., Sidar İ., Mehmet Ş., Mazlum I., Şükrü B., Mehmet B. ve Orhan B. yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler çok sayıda tüfek ve tabanca ele geçirdi.

Kavgaya karışan çok sayıda kişi ise suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)