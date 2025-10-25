Malatya'da camide şüpheli çanta paniği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi'nde bulunan Kernek Karagözlüler Camii'nin tuvalet bölümünde siyah bir sırt çantasını fark eden cami imamı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

BİBER GAZI ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan incelemede çanta içerisinde 1,5 litrelik pet şişe içerisinde benzin, bir adet biber gazı ve bir adres notu bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Bulunan malzemeler incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.