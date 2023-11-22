Malatya'da cinayet! Dükkan sahibi kiracısı tarafından öldürüldü Malatya'da bir süredir kayıp olarak aranan 58 yaşındaki İlhan T. isimli şahsın, kiracısı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

İHA

Malatya'da ev sahibi ile kiracı arasında yaşanılan tartışmada kan aktı..

Saat 17.45 sıralarında Battalgazi ilçesi İskender Mahallesi Valide Sultan Sokak'ta meydana gelen olayda, 58 yaşındaki İlhan T.'den bir süredir haber alamayan yakınları durumu polis merkezine bildirdi.

Cansız bedeni dükkanında bulundu

Şahsın bulunması için çalışma başlatılırken, İlhan T. akşam saatlerinde ikamet ettiği apartmanın girişinde bulunan ve mülkiyeti kendine ait olan terzi dükkanında silahla vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kiracısının öldürdüğü tespit edildi

Ekipler yaptıkları soruşturmada kayıp olarak aranan İlhan T.’nin kiracısı H.T. tarafından öldürüldüğünü belirlerken, zanlı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

İlhan T.’nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)