Malatya'da depremde hasar alan belediye binası yıkıldı Büyük depremlerde hasar alan Doğanşehir Belediyesi Hizmet Binası'nın yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

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İHA

Türkiye 6 Şubat günü tarihinin felaketini yaşadı.

Deprem, 11 ilde yıkıma neden olurken, yaralar sarılmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Malatya’da kent merkezi ile kırsal bölgelerdeki ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

37 yıllık belediye binası yıkıldı

Büyük yıkımın yaşandığı Doğanşehir ilçesinde de ağır hasarlı yapıların yıkımlarına başlanırken, ilçede 37 yıldır belediye hizmet binası olarak kullanılan ve depremlerde hasar alan üç katlı binanın da yıkım işlemleri kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

İlçedeki ağır hasarlı yapıların yıkım işlemlerine belirli aralıklarla devam edileceği öğrenildi.