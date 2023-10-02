Malatya'da depremzede esnafın konteyner dükkanı soyuldu 6 Şubat depremleri sonrasında oluşturdukları konteynerlerde satış yapan iki esnafın işyerinde hırsızlık olayı yaşanırken, Kameralara yansıyan görüntülerde hırsızın rahatlığı dikkat çekti.

İHA

Malatya kent merkezinde Kasap Pazarı olarak bilinen bölgede, depremler sonrasında oluşturdukları konteynerlerde satış yapan iki esnafın işyerinde belirli aralıklarla hırsızlık olayları meydana geldi.

Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti

Son olarak yaşanan olay anları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, hırsızlık zanlısının rahatlığı ise pes dedirtti.

İşyerlerinde bir miktar ürünleri çalınan esnaf ise kent merkezinde son dönemlerde hırsızlık olaylarının arttığını belirterek tedbir alınmasını istedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)