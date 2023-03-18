Malatya'da depremzedelerle nakliyecilerin kavgası Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde konteynerde kalan depremzedeler ile nakliyeciler arasında ‘gürültü’ iddiasıyla çıkan taşlı, sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Deprem bölgesi olan Malatya'da depremzedelerle nakliyeciler birbirine girdi...

Saat 17.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Barguzu Caddesi üzerinde bölgede depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte kalan vatandaşlarla ile eşya taşımacılığı yapan çok sayıda nakliyeci arasında gürültü tartışması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü

Çıkan tartışma kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüşken bir kişi darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine özel hareket ve çevik kuvvet ekipleri sevk edilirken ekipler tarafları zorla yatıştırdı.

Nakliyeciler bölgeden çıkarıldı

Nakliyecilerin kendilerini sürekli rahatsız ettiğini ileri süren konteyner kent sakinleri şahıslar hakkında şikayetçi olurken, nakliyeciler ise polis eşliğinden bölgeden çıkarıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.