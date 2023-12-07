Malatya'da duvarı delen hırsızlar 10 daireyi soydu

İHA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından biri ağır, 11 bloğu ise orta hasarlı olarak raporlanan Güven Sitesi'ne hırsız girdi.
Girdikleri 7. bloktaki bir dairenin duvarını delerek toplamda 10 daireye giren hırsızlar kombi, kalorifer peteği ne bulduysa alıp götürdü.
Durumun fark edilmesiyle büyük bir şok yaşayan site sakinleri konu hakkında şikayetçi olurken polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.
Hırsızlar aranıyor
Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış