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Malatya'da duvarı delen hırsızlar 10 daireyi soydu

Malatya'da duvarı delen hırsızlar 10 daireyi soydu Malatya'da depremde hasar alan bir sitede duvarı delerek dairelere giren ve kombi, kalorifer peteği ne varsa çalan hırsızlar kayıplara karıştı.