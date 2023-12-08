Malatya'da duvarı delerek 10 daireden hırsızlık yaptılar Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde depremlerde hasar alan bir sitede duvarı delerek 10 daireye giren ve kombi, kalorifer peteği ne varsa çalan hırsızlar kayıplara karıştı.

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi’nde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından biri ağır, 11 bloğu ise orta hasarlı olarak raporlanan Hasan Meşeli Sokak'ta bulunan Güven Sitesi’ne hırsız girdi.

Girdikleri 7. bloktaki bir dairenin duvarını delerek toplamda 10 daireye giren hırsızlar, kombi, kalorifer peteği ne bulduysa alıp götürdü.

Ne buldularsa götürdüler

Durumun fark edilmesiyle büyük bir şok yaşayan site sakinleri konu hakkında şikayetçi olurken, polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Polis, şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, site sakinleri ise mağdur olduklarını ifade ederek yardım istedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)