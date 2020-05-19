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    Malatya'da eşi tarafından bıçaklanan koca öldü

    Kendisini darbetmeye çalıştığı için kocasını öldürdüğü iddia edilen kadın, gözaltına alındı.
    • AA
    • 19.05.2020 - 13:06
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    Malatya'da eşi tarafından bıçaklanan koca öldü

    Malatya’nın Karagöz Caddesi'ndeki bir sitede oturan Kemal K. (33)  ile eşi Fatma Gül K. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatma Gül K., eşini bıçakla yaraladı.

    KURTARILAMADI

    Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Kemal K., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kemal K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırılırken, şüpheli Fatma Gül K. ise gözaltına alındı.

    DARBETMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

    Kemal K. ile eşi arasında sürekli tartışma yaşandığı, olay sırasında şüphelinin mutfağa giderek, kendisini darbetmeye çalışan eşini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddia edildi.

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