Malatya'da eşi tarafından bıçaklanan koca öldü

Kendisini darbetmeye çalıştığı için kocasını öldürdüğü iddia edilen kadın, gözaltına alındı.

Malatya’nın Karagöz Caddesi'ndeki bir sitede oturan Kemal K. (33) ile eşi Fatma Gül K. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatma Gül K., eşini bıçakla yaraladı.

KURTARILAMADI

Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Kemal K., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kemal K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırılırken, şüpheli Fatma Gül K. ise gözaltına alındı.

DARBETMEYE ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Kemal K. ile eşi arasında sürekli tartışma yaşandığı, olay sırasında şüphelinin mutfağa giderek, kendisini darbetmeye çalışan eşini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddia edildi.