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    Malatya'da freni boşalan tır, fırına girdi

    Freni boşalan tır, park halindeki 2 araca çarptıktan sonra fırına girdi. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda araçlarda ve apartmanda hasar oluştu.
    • İHA
    • 27.07.2021 - 08:20
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 09:14
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    Malatya'da freni boşalan tır, fırına girdi

    Akşam saatlerinde 44 ADA 549 plakalı tırı arızalanan sürücüsü, aracı Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi Pirim Sokak'ta yol kenarına park etti.

    Sürücü, çevrede bulunan esnaflara parça alarak sabah saatlerinde döneceğini belirttikten sonra bölgeden ayrıldı.

    FIRINA GİRDİ

    İlerleyen saatlerde frenleri boşalan tır, yaklaşık 300 metre ilerledi ve park halindeki 2 araca çarptıktan sonra fırına girdi.

    Olayda şans eseri yaralanan olmazken tırın çarptığı araçlar ile apartmanda hasar oluştu.

    Tırın savaş alanına çevirdiği sokakta dışarı çıkan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Malatya da freni boşalan tır, fırına girdi #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler çevre güvenliği alarak, tır sürücüsüne ulaşmaya çalıştı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Malatya da freni boşalan tır, fırına girdi #2

    Malatya da freni boşalan tır, fırına girdi #3

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