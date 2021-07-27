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- Malatya'da freni boşalan tır, fırına girdi
Malatya'da freni boşalan tır, fırına girdi
- İHA
- 27.07.2021 - 08:20
- Güncelleme : 27.07.2021 - 09:14
Akşam saatlerinde 44 ADA 549 plakalı tırı arızalanan sürücüsü, aracı Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi Pirim Sokak'ta yol kenarına park etti.
Sürücü, çevrede bulunan esnaflara parça alarak sabah saatlerinde döneceğini belirttikten sonra bölgeden ayrıldı.
FIRINA GİRDİ
İlerleyen saatlerde frenleri boşalan tır, yaklaşık 300 metre ilerledi ve park halindeki 2 araca çarptıktan sonra fırına girdi.
Olayda şans eseri yaralanan olmazken tırın çarptığı araçlar ile apartmanda hasar oluştu.
Tırın savaş alanına çevirdiği sokakta dışarı çıkan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler çevre güvenliği alarak, tır sürücüsüne ulaşmaya çalıştı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.