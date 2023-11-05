Malatya'da hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Doğanşehir ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada 64 yaşındaki Mehmet Dilli hayatını kaybetti, Seydihan A. ise yaralandı.

DHA

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Karanlıkdere Mahallesi yakınlarında Mehmet Dilli yönetimindeki hafif ticari araç, iddiaya göre sollama yapınca karşı yönden gelen Seydihan A. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri çıkardı

Araçta sıkışan iki sürücü, itfaiye erlerince çıkarıldı.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mehmet Dilli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Seydihan A. ise ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddi

Seydihan A.’nın, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Mehmet Dilli'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)