Malatya'da husumetlilerin kavgasında kan aktı Akçadağ ilçesindeki husumetliler birbirine girdi. Kavga sırasında bir kişi pompalı tüfekle yaralanırken, olayın saldırganı yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Malatya'da dehşet dolu anlar yaşandı.

Akçadağ ilçesinde meydana gelen olayda, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan H.D. ile C.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışma giderek hararetlenip kavgaya dönüştü.

Pompalıyla ateş etti

Kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu C.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Saldırgan gözaltına alındı

Olayın şüphelisi H.D.'nin yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)