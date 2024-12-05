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AA & Ensonhaber

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde tadilat yapılan 11 katlı binanın dış cephesinde boyama yapan işçiler A.T., Ö.Ş. ve E.Ş., iskelenin eğilmesi sonucu düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan A.T., Ö.Ş. ve E.Ş., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İşçilerin düştüğü alan emniyet şeridiyle çevrildi, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.