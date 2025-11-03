Malatya'da işçi şantiyede silahla vurulmuş halde bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi'ndeki şantiyede tesisat ustası olarak çalışan 24 yaşındaki N.K., arkadaşları tarafından karın bölgesinden silahla vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı işçi Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SİLAH BULUNAMADI

N.K.'nin polise verdiği ilk ifadesinde olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söylediği ileri sürülürken olay yerinde yapılan incelemede herhangi bir silah ve boş kovan bulunamadı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.