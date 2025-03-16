Malatya'da işçiler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İHA
Malatya'nın Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde bulunan köy evlerinin inşa edildiği şantiyede çalışan 8 işçi arasında kavga çıktı.
Silah ve bıçakların da kullanıldığı kavgada kurşun isabet eden 2 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.
6 GÖZALTI
İlk müdahaleleri Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralılar daha sonra Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.
6 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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