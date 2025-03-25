Malatya'da işçinin üzerine aydınlatma direği düştü

İHA
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'nde bulunan şantiyede, yerinde atıl haldeki bir elektrik direğinin sökülmesi için işçiler işe koyuldu.
Uygulama sırasında direk aniden devrildi.
1 YARALI
Bölgedeki işçilerden biri, düşen direğin altında kalarak yaralandı.
Olayda yaralanan şahıs, ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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