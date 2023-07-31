Malatya'da iskele çöktü: 1 işçi öldü, 2’si yaralandı

DHA
Asrın felaketinin yaşandığı Malatya’dan bir acı haber daha geldi…
Yakınca Mahallesi'nde depremde hafif hasar alan 10 katlı binanın dış cephesine tadilat için iskele kuruldu.
İşçilerin üzerine iskele düştü
5'inci katta çalışan işçilerin üzerine bir anda kurulan iskele düştü.
İşçiler 23 yaşındaki Yunus Tam, Mehmet Eşref Ş. ve Aslan A. yaralandı.
23 yaşındaki işçi öldü
İhbarla gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yunus Tam, kurtarılamadı.
Diğer 2 işçinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.