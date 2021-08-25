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    Malatya’da kafa kafaya çarpışan iki araç, kanala uçtu

    Kafa kafaya çarpıştıktan sonra sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki araç, sulama kanalına uçtu. Meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.
    • İHA
    • 25.08.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 11:35
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    Malatya’da kafa kafaya çarpışan iki araç, kanala uçtu

    Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Yeşilyurt Caddesi üzerinde Ahmet Faruk Gezer idaresindeki 44 NP 078 plakalı hafif ticari araç ile Necmi Çuhacı idaresindeki 44 LZ 400 plakalı otomobil çarpıştı.

    Kaza sonrası sürücülerin direksiyon hakimiyetlerini kaybettiği iki araç da sulama kanalına düştü.

    YARALANAN OLMADI

    Suya gömülen otomobillerin sürücüleri, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

    Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Malatya’da kafa kafaya çarpışan iki araç, kanala uçtu #1

    Malatya’da kafa kafaya çarpışan iki araç, kanala uçtu #2

    Malatya’da kafa kafaya çarpışan iki araç, kanala uçtu #3

    Malatya’da kafa kafaya çarpışan iki araç, kanala uçtu #4

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