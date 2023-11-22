Malatya'da kalbinden vurulmuş halde bulunan kişi kurtarılamadı

İHA
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde korkunç anlar yaşandı.
Bölgedeki bahçelik bir alanda yerde yatan bir kişi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Battalgazi ilçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kalbinden vuruldu
Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden şahsın 60 yaşındaki Ahmet Ö. olduğu, şahsın tabanca ile kalbinden vurulduğu belirlendi.
Ahmet Ö.’nün cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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