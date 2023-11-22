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Malatya'da kalbinden vurulmuş halde bulunan kişi kurtarılamadı

Malatya'da kalbinden vurulmuş halde bulunan kişi kurtarılamadı Battalgazi ilçesindeki bahçelik alanda bir kişi hareketsiz halde bulundu. Ekiplerin müdahale ettiği kişi kalbinden vurulduğu belirlenirken, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.