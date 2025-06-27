Malatya'da kardeşlerin silahlı saldırısına uğrayan esnaf yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Turgut Temelli Caddesi'nde aralarında daha önce yaşanan ölümlü bir trafik kazası nedeniyle husumet bulunan C.D. ve E.D. kardeşler, esnaf M.B.Ü.'nün iş yerine geldi.

Taraflar arasında başlayan tartışma sonrasında açılan ateş sonucu M.B.Ü., sağ bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAÇAN KARDEŞLER ARANIYOR

Yaralı esnaf, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede 2 adet boş kovan bulurken kaçan kardeşlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.