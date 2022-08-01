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    Malatya’da karşıya geçmek isterken canından oldu

    Yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki yaya, otomobil çarpması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 01.08.2022 - 04:52
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    Malatya’da karşıya geçmek isterken canından oldu

    Elazığ istikametine seyir halinde olan K.E.Ü. idaresindeki 44 EF 243 plakalı Mercedes marka otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan Cevat Tanışık’a (64) çarptı.

    Metrelerce savruldu, hastanede kurtarılamadı

    Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan şahıs ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Araç sürücünün ifadesi alınması üzere polis merkezine götürüldü, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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