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    Malatya'da kavgayı ayıran işçi tüfekle vuruldu

    2 kişinin olduğu kavgaya müdahale eden işçi, çalıştığı inşaatta pompalı tüfekle yaralandı.
    • İHA
    • 25.11.2021 - 15:52
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 16:15
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    Malatya'da kavgayı ayıran işçi tüfekle vuruldu

    Malatya Yüzakı Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bir inşaatın önünde kavga ettikleri ileri sürülen biri kadın 2 kişiyi gören işçiler, kavgaya müdahale ederek ayırmak istedi.

    Bu sırada işçilere tepki gösteren O.T., tehditler savurarak bölgeden ayrıldı.

    TÜFEKLE YARALAYIP KAÇTI

    Yarım saat sonra olay yerine tekrar gelen şahıs,yanında getirdiği pompalı tüfekle inşaat işçisi Y.G.’ye ateş açtı.

    Açılan ateş sonucu sağ bacak ve boyun bölgesine saçlar isabete eden Y.G. yaralanırken, olayın şüphelisi bölgeden kaçarak uzaklaştı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE GÖZALTINDA

    Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli şahıs kısa süre sonra olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

    Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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