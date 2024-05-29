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Malatya'da kaza sonrası çıkan kavgaya polis müdahale etti

Malatya'da kaza sonrası çıkan kavgaya polis müdahale etti Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken kaza sonrası çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti.