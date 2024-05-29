İHA
Malatya'da Elazığ kara yolunun Hava Lojmanları kavşağında O.K.K. idaresindeki hafif ticari araç ile İ.S.Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralanırken yaralının yakınları ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis müdahale etti
Taraflar arasındaki tartışmaya polis müdahale ederken yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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