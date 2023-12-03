Malatya'da kazada 1 yaşındaki bebek öldü

İHA
Malatya'da feci kaza...
Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde Y.G. yönetimindeki otomobil ile aynı yöne ilerleyen E.S. idaresindeki araç çarpıştı.
Kazada E.S., M.S. ile 1 yaşındaki Neşe S. isimli bebek yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastanede can verdi
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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