Malatya'da kazada 1 yaşındaki bebek öldü
İHA

Malatya'da feci kaza...

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde Y.G. yönetimindeki otomobil ile aynı yöne ilerleyen E.S. idaresindeki araç çarpıştı.

Kazada E.S., M.S. ile 1 yaşındaki Neşe S. isimli bebek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 1 yaşındaki bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)