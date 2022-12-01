Malatya'da kediyi fırında yakarak öldüren sanığa önce ceza sonra tahliye

Sahipsiz kediyi çalıştığı iş yerindeki fırında yakarak öldüren sanık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. “Psikolojik destek ve tedavi görmek istiyorum” diyen sanık, tahliye edildi.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Hacıabdi Mahallesi'ndeki ekmek fırınında çalışan 18 yaşındaki B.B., 18 Ekim'de gece saatlerinde sahipsiz kediyi fırına atarak öldürdü.

Vahşeti güvenlik kamerası kaydından izleyen iş yeri sahibi O.Ö., durumu emniyete bildirdi.

Gözaltına alınan B.B., "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklandı.

4 yıla kadar hapsi isteniyordu

Bugün, tutuklu sanık karar için hakim karşısına çıktı.

11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık B.B., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Cezai ehliyeti tam

Duruşmada, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de hazır bulundu.

Hakim, sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu yönündeki tıbbi raporu okudu.

3 yıl ceza aldı, tahliye edildi

Sanık B.B. savunmasında, çok pişman olduğunu belirterek "Psikolojik destek ve tedavi görmek istiyorum. Söz veriyorum bir daha karşınıza böyle çıkmayacağım." ifadesini kullandı.

AA’nın haberine göre mahkeme, 3 yıl hapis cezası verdiği sanığı tahliye etti.