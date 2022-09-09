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    Malatya'da kiliseye tehdit iddiası: 1 kişi gözaltında

    Kurtuluş Kilisesi'ne yönelik tehdit iddialarına ilişkin bir şüpheli gözaltına alınırken, kilise yöneticileri için fiziki ekip ve yakın koruma tedbirleri alındı.
    • 09.09.2022 - 00:18
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    Malatya'da kiliseye tehdit iddiası: 1 kişi gözaltında

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "kiliseye tehdit" iddialarıyla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

    Zanlı yakalandı

    AA'nın haberine göre; açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Kurtuluş Kiliseleri Derneği Malatya Şube yöneticilerinin konu ile ilgili müracaatları sonucu, müracaatlarında bahsi geçen T.A, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığınca ilgili şahıs tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve mahkemece adli kontrol kararı verilmiştir. Ayrıca kilise yöneticileri için fiziki ekip ve yakın koruma tedbirleri alınmıştır."

    Malatya da kiliseye tehdit iddiası: 1 kişi gözaltında #1


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